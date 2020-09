Preisgekrönt Mit handverlesenem Programm: Das Luchskino in Halle

Hauptinhalt

Auf der Filmkunstmesse in Leipzig bekommt das hallesche Luchskino mal wieder den Preis für das beste Jahresprogramm. Doch in diesem Jahr läuft es auch in dem gut besuchten Haus am Hintereingang des Berg-Zoos eher schleppend, nachdem das Kino für zwei Monate geschlossen war. Der Preis macht nun Hoffnung auf das Überleben des Kinos, das vor allem durch das Herz eines besonderen Cineasten lebt.