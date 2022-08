Aus Treffurt in Thüringen, aus Radebeul in Sachsen oder aus Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt kamen sie am 25. August ins Funkhaus nach Halle: Hörerinnen und Hörer von MDR KULTUR, die sich beworben hatten, beim Programmmachertag dabei zu sein. Erlebt haben sie, wie das Programmmachen funktioniert: bei den Kulturnachrichten, im Hörspiel-Studio oder der Online-Redaktion.