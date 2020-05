Dabei war die Planstadt zu DDR-Zeiten als Zukunftsstadt angelegt, innovativ als Ort des Miteinanders und der Kultur. Davon ist heute nur noch wenig geblieben. Das soll sich ändern. Halle-Neustadt knüpft an seine Traditionen an und bewirbt sich in einem bundesweiten Wettbewerb als Zukunftsstadt. Eines der Teilprojekte, "Ha:neo", soll dem Stadtteil mit Bürgerbeteiligung und durch Kunst im öffentlichen Raum einen neuen Anstrich geben.

Keine propagandistischen Nachrichten, sondern die Wünsche und Bedürfnisse der Anwohner in Halle-Neustadt – sowohl inhaltlich als auch ästhetisch – sollen hier die Wände schmücken. Fünf Fassaden wurden bereits gestaltet. Im letzten Jahr malte der hallesche Künstler Sebastian Höger auf eine Fassade in der Hallorenstraße einen Jugendlichen mit grüner Mütze, kurzer Hose und buntem Hemd. Dieser neigt sich optisch einer weiteren Fassade zu, auf der eine haushohe Frieda Kahlo abgebildet ist. Während der Gestaltungarbeiten wurden die Anwohner des Viertels befragt, was die Jungenfigur in der rechten Hand halten soll. Die Nähe zum Skaterpark brachte schließlich die mehrheitliche Entscheidnung: Ein Skateboard ist nun der andauernde Begleiter des Jungen.