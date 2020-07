Der Intendant Florian Lutz wird die Oper Halle am 31. Juli verlassen. Wie die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Bereits im Februar 2019 beschloss der Aufsichtsrat, Lutz nicht über die Spielzeit 2020/21 hinaus zu verlängern. Nun zieht der Regisseur schon früher einen Schlussstrich.

Der Entscheidung des Aufsichtsrates ging eine öffentliche Personaldebatte voraus, die auch bundesweit für Aufsehen sorgte – der Theaterstreit in Halle: Dem Geschäftsführer der städtischen Bühnen, Stefan Rosinski wurden mehrfach Vorwürfe gemacht. Sowohl Florian Lutz als auch Schauspielerintendant Matthias Brenner sprachen bei mehreren Gelegenheit von einem Vertrauensverlust und einem Klima der Zwietracht. So soll Rosinski ohne weitere Absprachen in Personalfragen und über Pressekontakte entschieden haben.