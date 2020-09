Handkes Stück "Die Stunde da wir nichts voneinander wussten" aus den frühen 90er-Jahren scheint perfekt in unsere Zeit zu passen. Denn wir leben aktuell in so einer "Stunde", in einer Ausnahmesituation, in der wir Dinge über uns erfahren, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Überall fragen sich Menschen, was wir eigentlich voneinander wissen. Zudem ist das Stück auch formal wie für den Moment gemacht: Die meisten Menschen, die darin auftreten, interagieren nicht miteinander. Sie erscheinen nacheinander – sie halten also Abstand. Handke nannte es ein Schau-Spiel, weil man sich tatsächlich nur mit den Augen, das Spiel schauend, annähern kann. Und es gibt einiges zu schauen in den knapp 90 fabelhaften Minuten, die das Stück in der Inszenierung von Matthias Brenner am neuen Theater Halle dauert.