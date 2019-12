Ein Stern geht auf, auf St. Pauli – Plakate in grellem Orange verkünden den Beginn einer glücklichen Ära: "Die Not hat ein Ende! Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei! Am Freitag, dem 13. April, eröffnet der Star-Club die Rock'n'Twist-Parade 1962." Der Jugend in Hamburg wird zuvor, als um 1960, Schlager und bestenfalls weichgespülter, hochanständiger Deutsch-Rock'n'Roll geboten. Beat- und Rock'n'Roll-Platten englischer und amerikanischer Spielart sind meist nur als Import zu bekommen. Die Fans derartiger Musik gehören zu einer "radikalen" Minderheit. An Live-Auftritte der großen Idole ist nicht zu denken.



Doch Anfang der 60er-Jahre kommt Bewegung in die Szene. Mit Tony Sheridan gibt es in Hamburg so etwas wie einen lokalen Star. Er spielt 1961 immer wieder im "Top Ten", dem größten der wenigen Beatlokale. Begleitet wird er von einer Band aus Liverpool, den "Beat Brothers".