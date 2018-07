Der Mann ist ein Glücksfall für Biographen. Er selbst allerdings bezeichnet sich im Rückblick auf seine Jugend als "Pechvogel": Beinahe jährlich ist er da dem Sterben nah. Eine Schlüsselszene in dem noch Jungen Leben Falladas war sicherlich ein Tag im Oktober 1911: Da versuchten er und sein Freund Hanns Dietrich von Necker sich gemeinsam das Leben zu nehmen - aussehen sollte es wie ein Duell. Beide schossen aufeinander, der Freund war tot, Fallada überlebte, obwohl er sich noch zweimal selbst in die Brust geschossen hatte.

Auch später, im Prinzip sein Leben lang, balanciert er am Abgrund vieler "kleiner Tode": Ein späterer Selbstmordversuch konnte vom ebenfalls bekannten Dichter Johannes R. Becher - zu dem Zeitpunkt sein Nachbar - verhindert werden. Fallada ist Familienschreck, Krimineller, Alkoholiker, Rauschgiftabhängiger, Schürzenjäger und in seinen nur 53 ziemlich desaströsen Lebensjahren ein äußerst produktiver Autor.

Er war ein Mann, ein Schreiber, der sich hetzte beim Arbeiten. Keinen Tag durfte weniger geschrieben werden als gestern. Und so war er ein Getriebener, dachte nachts schon an das, was er morgens schreiben würde. Ulrich Ditzen, Falladas Sohn

Sein Pseudonym borgte sich Hans Fallada aus zwei Grimm-Märchen: Aus "Hans im Glück" und aus der "Gänsemagd" - jenem Märchen über das treue Pferd Falada, das noch tot nur die Wahrheit von sich gibt. Hans Fallada wurde ein Dichter der kleinen Leute - in jeder seiner Romanfiguren steckt ein Stück "Fallada", was von einem so abenteuerlichen wie aufreibenden Leben zeugt.

Wie Fallada die Sprache der "kleinen Leute" lernte

Falladas Arbeitsplatz in seinem Carwitzer Haus Bildrechte: Eva Gaeding/MDR Geboren wird der später weltberühmte Schriftsteller als Sohn eines Greifswalder Reichsgerichtsrats mit dem bürgerlichen Namen Rudolf Ditzen. Er kränkelt oft, erleidet Unfälle und er überlebt zwei Selbstmordversuche. Nach dem zweiten steckt man ihn - nicht zum letzten Mal - in eine Nervenheilanstalt. Nach der Entlassung folgt ab 1913 eine Lehre in der Landwirtschaft, Arbeit auf Gütern in Westpreußen, Mecklenburg und Pommern. Und hier lernt er, der Sohn "aus gutem Hause", die Sprache der "kleinen Leute" kennen: "Ich [...] gehörte [...] zu ihren Sorgen, Freuden und Nöten. Und das war eigentlich sehr gut für mich, denn wäre ich den gewöhnlichen Weg unserer Familie über Abitur und Studiererei und Juristerei gegangen, ich wäre vielleicht nie ein Schriftsteller geworden, (und das wäre schade gewesen, da ich heute noch es für das Schönste auf der Welt halte, einen Roman zu schreiben, sich vor Papier zu setzen und eine Welt zum Leben zu rufen, die vorher noch nicht da war, dass […] auch für andere meine Träume wirklich werden."

Ich halte es für das Schönste auf der Welt, einen Roman zu schreiben - sich vor Papier zu setzen und eine Welt zum Leben zu rufen, die vorher noch nicht da war. Hans Fallada, Schriftsteller

Der große Durchbruch: "Kleiner Mann - was nun?"

Hans Fallada Bildrechte: dpa Was er erlebt, verarbeitet Ditzen unter dem Pseudonym "Hans Fallada" zunehmend literarisch. Schon "Bauern, Bonzen, Bomben" von 1931 wird ein großer Erfolg. "Kleiner Mann, was nun?" bringt dann den internationalen Durchbruch. Fallada schildert das Schicksal des Buchhalters Johannes Pinneberg, der nach seinem sozialen Abstieg vor allem eines begreifen muss: "Dass er draußen ist, dass er nicht mehr hergehört: ausgerutscht, versunken erledigt. Ordnung und Sauberkeit: es war einmal. Arbeit und sicheres Brot: es war einmal."



Es ist eine bis heute aktuelle Geschichte, die millionenfach verkauft, in zwanzig Sprachen übersetzt, später auch verfilmt wird. Für Ex-Buchhalter Pinneberg scheint nur der Rückzug ins private Glück zu bleiben. Auch Fallada zieht sich zurück. Berlin ist ihm zu laut - die Nazis drängen an die Macht. Auf einem Gutshof im mecklenburgischen Carwitz findet er Ruhe und eine Oase in mancher Hinsicht: "Über die Süchte meines Vaters ist manches geredet und geschrieben worden", erzählt Falladas Sohn Ulrich Ditzen. "Ich will und kann gar nicht bestreiten, dass mein Vater an seiner Morphium-Sucht schließlich gestorben ist. Aber die Carwitzer Jahre waren in dieser Hinsicht gute Jahre. In denen war er frei von seinen Süchten. Ausgenommen das Rauchen."

Die anderen Süchte meidet Fallada, um dem Schreiben nachzugehen. Dreizehn seiner Bücher entstehen in Carwitz, darunter so bedeutende Romane wie "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst", "Wolf unter Wölfen" und "Der eiserne Gustav". Diese Geschichte um einen Droschkenkutscher, schreibt Fallada nach Goebbels Wünschen um. Ansonsten aber versucht der Dichter, sich herauszuhalten aus der großen Politik. Im Gefängnis landet er trotzdem: 1933, denunziert wegen "Umgangs mit Juden". 1944, weil er im Suff beim Streit mit seiner Ex-Frau Anna in einen Tisch geschossen hatte. Blick in Hans Falladas Haus im Mecklenburgischen Carwitz. Bildrechte: MDR

"Jeder stirbt für sich allein"