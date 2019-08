Gemeinsam mit Freunden gründete er den Halleschen Kunstverein im Jahr 1990, es war einer der ersten in Halle überhaupt und er machte sich schnell einen Namen in der Kunstszene von Sachsen-Anhalt. In den letzten fast 30 Jahren fanden über 300 Ausstellungen statt: in den Räumen des "Künstlerhauses 188", in der Oper Halle, im Stadtarchiv und an anderen Orten in Halle. 2008 rief er den Halleschen Kunstpreis ins Leben, der erste Ehrenpreis für bildende Kunst der Stadt Halle gehört heute zu den renommiertesten Kunstpreisen in den neuen Bundesländern.