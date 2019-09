Nicht an dem Sarg zimmern, wir nehmen den heute 16/18-Jährigen mit diesem Hyperkonsum die Zukunft weg. Das ist mal ein ganz schlichter Sachverhalt. Nochmal zu dem Thema: Wer sind eigentlich die Realisten - ich finde das mit diesem Klimakabinett eine Groteske. Nach wieviel Jahrzehnten Klimaforschung sind die jetzt an zum entscheidenden Tag nicht in der Lage, Beschlüsse vorzulegen, sondern machen demonstrativ Nachtsitzungen, als hätten sie gestern gehört, dass es heute Klimawandel gibt.

Die Friday for Future-Sprecherin Leonie Bremer sagt: Die Klimaziele der Regierung stimmen nicht mit denen des Pariser Klimaschutzabkommen überein. Sie sagt: Personen seien nötig, die durchgriffen ... Aber "durchgreifen" ist doch schwierig in der großen Koalition?

Das ist sicher ein unpassender Begriff, der gehört nicht zur politischen Praxis unserer parlamentarischen Demokratie. Aber weshalb sie sich wahrscheinlich aufregt, ist dieses Verstolpern von allem und jedem. Da steckt ja jetzt bei dem Klimathema wirklich eine Unfähigkeit drin, zu begreifen, dass der Klimawandel ein Game-Changer ist, das ist etwas, was kein normales politisches Thema ist, sondern etwas, dass die Realität radikal verändern wird, das hat sich bis in die große Koalition offenbar noch nicht durchgesprochen. Das ist ja verrückt.

Mit Blick auf die weltweiten Demonstrationen an diesem Freitag: Jetzt registrieren wir, dass die Politik auch bei so einem Druck relativ unempfindlich ist?

Und das ist ja wirklich irre. Ich hab gelesen, in 110 Städten in Australien, da demonstrieren die Schüler, und das ist heute weltweit der Fall. Wir können ja mal versuchen, uns zu erinnern: Wann hat es jemals solche soziale Bewegung global gegeben? Noch nie! Das ist absolut sensationell, was passiert. Und im totalen Kontrast dazu steht dann so eine demonstrative Nachtsitzung der Koalition, wo jetzt mal überlegt wird, wie man denn da zu Potte kommt. Das ist ja ein Missverhältnis, was wirklich deprimierend ist.