Riegels Sohn, Hans Riegel junior, erinnert sich: "Er hatte sich damals ein paar Sack Zucker gekauft und auf dem Bauernhof seiner Schwiegereltern begonnen, in einem Stall zu produzieren. Abends oder nachmittags wurden dann die Bonbons in die Geschäfte ausgefahren." Ein Firmen-Name ist schnell gefunden: Hans Riegel, Bonn – kurz: Ha-Ri-Bo.

Zucker ist bis heute die Zutat, die das Hauptprodukt der einst von Hans Riegel gegründeten Firma im Innersten zusammenhält. Zucker und Gelatine natürlich. Dazu noch Aromen und Farbstoffe – das alles wird in Formen gegossen. Und heraus kommen die Gummibärchen. Heute sind diese als "Goldbären" auch international bekannt. Als junger Firmengründer hat sie Hans Riegel selbst entwickelt. Statt alter Kamellen wollte er etwas Neues herstellen. Dazu Haribo-Sprecher Marco Alfter:

Die Idee des Goldbären entstand damals auf den Jahrmärkten. Es gab die Tanzbären zur Belustigung. Dadurch ist Hans Riegel inspiriert worden. Er hat gesagt: 'Ich stelle jetzt den ersten Bären zum Essen her, für die Kinder.' Das war dann die Urform des heutigen Goldbären.

Der Tanzbär damals ist größer und hagerer als der heutige, hat offenbar nicht ganz soviel zu lächeln und kostet im Doppelpack einen Pfennig. Sogar der Kaiser im holländischen Exil kommt angeblich auf den Geschmack. Die Gummibären aus Bonn seien das Beste, was die Weimarer Republik hervorgebracht habe – so zumindest wird Wilhelm II. zitiert.

Riegels Firma wächst, produziert ab 1925 auch Lakritz-Artikel – der "Tanzbär" bekommt so Verwandtschaft, den so genannten "Schwarzbären". Und Haribo bekommt 1935 einen Werbe-Slogan, der nicht nur in Deutschland berühmt werden sollte. Zunächst nur auf Kinder bezogen, wird er Jahrzehnte später um einen Halbsatz und damit eine neue Zielgruppe ergänzt: "Haribo macht Kinder froh – und Erwachs’ne ebenso."



Zunächst allerdings macht der Krieg unglücklich. Und dieser Krieg braucht Gelatine und Zucker, aber keine Gummibären. Immerhin: Lakritzprodukte, die als Nahrungs- und Arzneimittel benötigt werden, sichern den Fortbestand Haribos. Zudem überstehen die Produktionsstätten den Krieg weitgehend unbeschadet. Doch Firmengründer Hans Riegel stirbt 1945, kurz vor Kriegsende, mit knapp 52 Jahren.