Der Musiker Harry Jeske ist tot. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge starb der Mitgründer und Ex-Bassist der Puhdys am Donnerstag mit 82 Jahren in Wismar. Das hatte der frühere Puhdys-Manager Rolf Henning dem "Berliner Kurier" mitgeteilt, Puhdys-Drummer Klaus Scharfschwerdt bestätigte die Informationen gegenüber der "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Jeskes Ehefrau.

Harry Jeske als Bassist (vorn) bei einem Auftritt der Puhdys 1972 Bildrechte: imago images / Frank Sorge

Jeske wurde 1938 in Oranienburg geboren. 1965 hatte er bereits die Puhdys-Vorläufer-Gruppe Udo-Wendel-Combo mitgegründet. 1969 gehörte Jeske dann zu den Gründungsmitgliedern der DDR-Kultband: P – wie Peter Meyer, U – wie Udo Jacobs, H – wie Harry Jeske und D – wie Dieter Hertrampf – im Plural: Die Puhdys. Am 19. November 1969 standen die Puhdys in Freiberg im Klub "Tivoli" das erste Mal auf der Bühne und wurden zum beliebten Geheimtipp. Mit "Türen öffnen sich zur Stadt" landeten sie 1971 ihren ersten Hit. Den großen Durchbruch schaffte die Band 1973 mit der Musik zum DEFA-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula". Zur Wende entschieden sich die Puhdys für die Auflösung, doch 1992 folgte ihr überraschendes Comeback. Bis 1997 war Harry Jeske als Bassist dabei, dann zwang ihn ein Ohrleiden zum Austritt.