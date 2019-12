Der Opernregisseur Harry Kupfer ist tot. Er starb am Montag im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit in Berlin, wie sein Management Arsis am Dienstag in Wien der Deutschen Presseagentur mitteilte. Der langjährige Chef der Komischen Oper Berlin gehörte zu den wichtigsten deutschen Opernregisseuren. Er inszenierte Wagner bei den Festspielen in Bayreuth ebenso, wie er sich modernen Stücken verpflichtet fühlte.

Oper muss es sein

Seit mehr als 60 Jahren inszenierte der gebürtige Berliner, geboren am 12. August 1935, ausschließlich Oper, denn das Schauspiel hat ihn auf Grund der "fehlenden Musik" nie so richtig interessiert. Harry Kupfer brauchte die Oper – sie war sein Lebenselixier, seit er als Teenager im kriegszerstörten Berlin eine "Butterfly"- und "Tristan und Isolde"-Aufführung erlebt hatte. Später dann schwänzte er aus Überzeugung für den "Rosenkavalier" auch schon mal die Schule.

Erste Inszenierung 1958 in Halle

Harry Kupfer ist seinen Weg als Musiktheater-Regisseur zielstrebig gegangen. Er studierte Theaterwissenschaften an der Leipziger Universität, inszenierte als 23-jähriger Regieassistent seine erste Oper: "Rusalka" an der Oper Halle. Mit 27 wagte er sich an den "Lohengrin" – seine Antritts-Produktion für die Städtischen Theater Karl-Marx-Stadt, die von Operndirektor Carl Riha gelobt wurde, der Kupfer "fortan machen ließ". Und Kupfer machte – pro Spielzeit vier bis fünf Opernproduktionen! Eine enorme Leistung, zumal er stets so gut vorbereitet in die Proben ging, dass er das jeweilige Stück zur Not auch "von hinten" inszenieren könnte, wie er meinte.

Erfolg in Ost und West

Kupfer beherrschte sein Handwerk aus dem Effeff und er hatte Erfolg über die Grenzen der DDR hinaus: Seit Ende der 70er-Jahre konnte Harry Kupfer sich dementsprechend auch im Westen profilieren, was seinen Blick auf gesellschaftliche Widersprüche schärfte.



Einer der Kupferschen Sätze, die sein künstlerisches Selbstverständnis umreißen, lautet: "Wenn man die Gattung Oper auf den Konflikt Individuum-Gesellschaft hin befragt, staunt man, dass durch den Komprimierungsprozess der individuellen Geschichten immer etwas Grundsätzliches entsteht." Provoziert hat er als Regisseur hinreichend, doch niemals zum Selbstzweck oder um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Letztendlich geht doch Kunst darauf aus, dass man mit Utopien und Modellen spielt.

Mit seinem Bayreuther "Ring", der DDR-Erstaufführung von Schönbergs "Moses und Aron", den "Soldaten" von Bernd Alois Zimmermann in Stuttgart, mit dem "Fliegenden Holländer" für Bayreuth und Krzysztof Pendereckis "Die schwarze Maske" bei den Salzburger Festspielen – hier war Kupfer als Regisseur und Librettist beteiligt – aber auch mit seiner Inszenierung des Musicals "Elisabeth" in Wien und am Berliner Theater des Westens hat Harry Kupfer ein Stück Opern-Interpretationsgeschichte geschrieben.