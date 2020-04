Harry Müller, 2018 Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Ja, es ist ihm ja nicht allein so gegangen: Der berühmte Hermann Glöckner in Dresden, hat ja in gleicher Art entworfen, und auch Plastiker, die an der Dresdner TU waren. Dann gab es in der heutigen Bauhaus Uni in Weimar auch Leute, die in dieser Art entwarfen. Zu den Abstrakten gehörte übrigens auch der Bruder von Willi Sitte, den ich gut kannte. Diese Art von Kunst wurde von den figürlichen Leuten als eine Art Kunsthandwerk hingestellt, und das war's natürlich nicht. In den Sechzigerjahren gab's ja diese berühmte Diskussion in der DDR, das elfte Plenum war das, glaube ich, gegen den Formalismus, der aus dem Westen in die DDR-Kunst eingedrungen ist. Da gab es die berühmte Röhrenvasen-Diskussion und Müller war genau auf dieser Röhrenvasen-Linie, denn seine Frau war eine Keramikerin, die im Bauhausstil entwarf und die Familie verdiente sich ihr Geld in den Kunsthandwerksläden in dem modernen Stil, der vom Bauhaus kam.