Ausschnitt aus der Figurengruppe "Society apokalyptisch" von Hartmut Bonk Bildrechte: Museen der Stadt Dresden, Philipp Günther

"Society apokalyptisch" besteht aus zwölf lebensgroßen Figuren aus Polyester. Sie entstanden 1979/1980 und waren kurz vor Bonks Weggang 1982 in der Elbestadt ausgestellt. Bei ihrer erstmaligen Rückkehr für eine Schau 2009/2010 erregten sie großes Aufsehen. Bonk erfasst in diesem Werk Menschen als aktiv bewegende raumgreifende Lebewesen. Wie die Figuren angeordnet werden, hat der Künstler nicht vorgegeben: So gerät die Positionierung selbst schon zu einem Prozess. Sie sind bis Ende November 2020 im Treppenhaus des Landhauses/Stadtmuseum Dresden zu sehen.



Die "Figuration (Weiße Gruppe)" zeigt vier "geisterhaft wirkende" (Andreas Thielemann) weibliche Figuren. Mit ihren gelängten Proportionen, ihrem entindividualisierten Ausdruck und mit ihren dramatischen Gesten wirken sie bis heute wie Chiffren für die Verletzlichkeit des Menschen.