Hartmut Rosa ist Soziologe und Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Gesellschaftsanalyse und der "Soziologie der Weltbeziehung". Sein neuestes Werk heißt "Unverfügbarkeit (Unruhe bewahren) und ist ein Plädoyer dafür der permanenten Verfügbarkeit Grenzen zu setzen. Im Interview stellt er sich der Frage, ob unsere Demokratie heute noch funktioniert und was wir ändern müssten.

MDR KULTUR: Hat das Gefühl einer nicht funktionierenden Demokratie etwas mit dem zu tun, was Sie "Unverfügbarkeit" nennen?

Hartmut Rosa: Ja, das ist die These, die ich im Buch entwickle. Dass wir nämlich in der modernen Gesellschaft auf eine ganz bestimmte Weise miteinander und mit der Welt umgehen. Dass wir versuchen, alle Dinge in den Griff und unter Kontrolle zu kriegen – beherrschbar zu machen. Und dass uns dabei aber, paradoxerweise, die Dinge eher außer Kontrolle geraten. Dass wir das Gefühl haben, wir können über das Leben, die Welt und uns selbst eigentlich gar nicht verfügen, sondern die Dinge werden unkontrollierbarer. Und das erzeugt eine Wut- und Aggressionshaltung, die sich dann auch in der Politik niederschlägt.

Und im sogenannten "Wutbürger", der seit ein paar Jahren sein Unwesen treibt, in der deutschen Öffentlichkeit und im politischen Raum. Man fragt sich ja immer: Woher kommt eigentlich die Wut des "Wutbürgers"?

Der Soziologe Hartmut Rosa. Bildrechte: Büro Prof. Dr. Hartmut Rosa Es gibt eine Deutung – häufig eine soziologische – die sagt, das sind die Globalisierungsverlierer, die, die zu kurz kommen. Gerade auch in ökonomischer Hinsicht. Menschen, die von dem Reichtum nicht profitieren. Aber ich glaube, diese Erklärung greift zu kurz. Weil es gibt Verlierer in jeder Gesellschaft, auch in Deutschland und anderswo, die trotz des anhaltenden Wachstums eben nicht profitieren. Aber die, die wirklich verlieren und die sozusagen herausgeschleudert werden aus dem System, das sind nicht die, die sich dann politisch artikulieren und auf die Straße gehen. Deshalb glaube ich, die "Wutbürger", die haben eine andere Wurzel. Nämlich die Grunderfahrung ist die, dass da was nicht stimmt mit unserem Weltverhältnis. Dass wir uns etwas anderes versprochen haben, vom Leben und von der Welt, als was wir bekommen. Und das treibt dann eben alle möglichen Blüten und einige davon sind politischer Natur.

Warum muss man in solchen Zusammenhängen dann immer danach fragen, ob die Demokratie noch funktioniert? Sie funktioniert doch blendend – auch im Ernstfall.