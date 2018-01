Da ist er wieder, dieser typische Murakami-Held, den man eigentlich gar nicht "Held" nennen mag, sondern vielleicht eher eine aus Versehen in den Mittelpunkt gerückte Nebenfigur: ein namenloser und etwas farbloser Mann Mitte 30, ein Künstler, aber einer der etwas uninspirierten Sorte, Auftragsmaler für Porträts, ein perfekter Handwerker, aber ohne große Ambitionen.



Dieser namenlose Held wird gleich zu Beginn des Buches von seiner Frau verlassen, was ihn in eine ziellose Reise quer durch Japan stürzt. Sein wenig Hab und Gut stopft er in einen kleinen roten Peugeot 205 und landet schließlich in einem alten Atelierhaus am Berg. Auf Porträtmalerei hat er keine Lust mehr, aber eine alternative künstlerische Idee fehlt, also gibt er Malkurse im nahegelegenen Städtchen, fängt etwas an mit zwei verheirateten Malschülerinnen, hört italienische Opernmusik und wartet ab, was das Leben mit ihm macht.

Während ich zu dem sich träge an der Decke drehenden Ventilator hinaufschaute, wartete ich, dass mir eine Idee kam. Ein Motiv einfiel. Aber es kam nichts. Nur die frühsommerliche Sonne stieg langsam höher. Haruki Murakami "Die Ermordung des Commendatore. Band 1: Eine Idee erscheint"

Plötzlich wirkt alles verdächtig übernatürlich

Murakamis neuer Roman ist zweigeteilt. Band eins macht Freude auf Band zwei, der im April erscheint. Bildrechte: DuMont Verlag In diesem Moment erwischt ihn sein Erfinder, der Autor, der mit ihm macht, was er bisher mit fast allen seiner Protagonisten angestellt hat: Er schubst ihn in eine unerhörte Situation, lässt Unerklärliches geschehen und derangiert damit seine kleine einsame Realität.



Kurz nach dem Einzug in das Haus am Berg meldet sich ein Mann, der dem Maler obszön viel Geld bietet, falls er ihn porträtiert. Während der Entstehung des Porträts geschieht Unheimliches: Feine Glöckchen klingen in einem verlassenen Grab auf dem Grundstück, ein Zwergenwesen materialisiert sich aus einem Gemälde heraus. Und diese kleinen unheimlichen Begebenheiten sorgen für einen Beleuchtungswechsel im Roman, plötzlich wirkt alles verdächtig übernatürlich.

Selbst die Sexszenen leben von einer seltsamen Spannung zwischen unbeholfener Schlichtheit und tiefer Anrührung. Katrin Schumacher, MDR KULTUR-Literaturredakteurin

Ein hanebüchener Cliffhanger zum Schluss

Die Erzähltechnik Murakamis erinnert an die eines Malers: Auf seiner literarischen Palette mischt er Alltägliches mit Magischem. Ob Inhalt oder Sprache, bis ins kleinste Detail wird dieses Mischen des Gegensätzlichen durchgehalten. Etwa wenn der Held nicht nur an einem Berg am Eingang eines Tales wohnt, sondern zudem an einer Wetterscheide – vorm Haus regnets, hinten scheint die Sonne. Selbst die Sexszenen, von denen es in diesem neuen Roman auffällig viele gibt, leben von einer seltsamen Spannung zwischen unbeholfener Schlichtheit und tiefer Anrührung.



Den ästhetischen Zerfall in hohe Kunst und höchst Banales muss man aushalten bei der Lektüre. Auch die Zweigeteiltheit des Romans tut ein wenig weh, denn leider endet er mit einem hanebüchenen Cliffhanger. Trotzdem bleibt die Freude auf den zweiten Teil, der im April erscheinen wird. Denn, auch das ist typisch Murakami, nach den ersten 500 Seiten ist kaum auszumachen, welches Gemälde schließlich nach 1.000 Seiten vor Augen steht.