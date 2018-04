Haruki Murakami

Der Autor agiert wie sein malender Protagonist: Auf seiner literarischen Palette mischt er ganz sachte immer mehr Mysterium in den Alltag und zeichnet an die Realität des Protagonisten rätselhafte Volten, um so den Roman sukzessive mit einem irreal schillernden Firnis zu überziehen. Das ist seine Technik, sein Strich, der durchaus murakamisch zu nennen ist, und der bis in die kleinsten inhaltlichen und sprachlichen Ebenen durchgehalten wird: So lebt der Protagonist etwa in einem Haus am Eingang eines Tales, zwischen hoch und tief, und darüber hinaus an einer Wetterscheide, vorne regnet es, hinten scheint die Sonne. Und wenn im Wald hinter einem Schrein eine dunkle Grube im Boden auftaucht, dann ist die gern mal mit einer banalen Plastikplane verdeckt.