Tief im Kyffhäusergebirge, so sagt man, schläft seit Jahrhunderten Kaiser Barbarossa. In seinem unterirdischen Schloss sitzt er, verzaubert, an einem steinernen Tisch. Seine Krone trägt er noch und sein langer roter Bart ist längst um den Tisch herum gewachsen. In der Sage um Kaiser Barbarossa heißt es: Sobald die Raben den Kyffhäuser nicht mehr umkreisen, kommt Barbarossa aus seiner Höhle, um bessere Zeiten einzuläuten. Bildrechte: imago/NBL Bildarchiv

Aufmerksame Besucherinnen und Besucher der Barbarossahöhle können ihn anscheinend im Gestein erkennen. Für alle anderen lohnt sich auch der Besuch des Kyffhäuser. Dort thront er nämlich als Skulptur.

Laut der Sage um das quellende Silber lohnt es sich manchmal, bescheiden zu sein. Eines bitterkalten Winters schickt ein armer Bauer aus der Nähe von Quedlinburg seine Tochter zum Holzsammeln in den Wald. Dort begegnet sie einem zauberhaften Männlein, das sie zu einer Lichtung führt. Auf der Lichtung quellen glänzend silberne Münzen aus der Erde hervor. Anstatt sich aber die Körbe mit Münzen vollzustopfen, sagt das Mädchen, dass es Holz zum Heizen und Kochen brauche und kein Silber. Zufrieden mit ihrer Antwort gibt das Männlein ihr einen Korb mit Silber und einen Korb mit Holz und lässt sie gehen. Von da an muss ihre Familie keine Not mehr leiden. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Seitdem haben schon viele Menschen versucht, diese magische Lichtung zu finden. Aber bisher blieb sie allen anderen als dem Mädchen verborgen. Haben Sie Ihr Glück schon versucht?

In der Sage von der Teufelsmauer ist der Teufel kurz davor, das Harzgebirge an sich zu reißen. Laut Sage trifft er nämlich eine Abmachung mit Gott: Wenn der Teufel es schafft, in nur einer Nacht eine Grenzmauer zu errichten, die das Harzgebirge vom Harzvorland trennt, soll ihm das Harzgebirge gehören. Gott stellt allerdings eine Bedingung: Die Mauer soll stehen, bevor der erste Hahn kräht. Bildrechte: IMAGO / imagebroker