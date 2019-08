Doch, natürlich! Ich habe mich sogar in den letzten Jahren eines gewissen Sexismus befleißigt, wenn ich Rezensionen schreibe. Gerade weil ich dieses Andere, dieses Althergebrachte so ein bisschen umkehren wollte. Also das, was wir jetzt mit #Dichterdran machen, probiere ich schon lange, ein bisschen einfließen zu lassen in meinen Alltag als Rezensentin. Da gab es natürlich öfter Kritik, weil man fand, wenn das jetzt über eine Frau geschrieben würde, dann würde das wieder total angeprangert, und ich hab immer versucht, klar zu machen: Leute, Ironie! #Ironie quasi. Versteht das doch einfach und guckt euch mal an, was in euren Köpfen damit passiert und auf was das beruht. Klar, die Leute sehen nun mal aus, wie sie aussehen und manche machen das auch zu einem Teil ihres Geschäfts. Das gilt für beide Seiten. Wenn über Frauen geschrieben wird, gerade auch über junge Frauen, wird die Außenwahrnehmung so primär gesetzt, und da entsteht gleich so ein Ton in einer Kritik, die Inszenierung wird über das Werk gestülpt und das Werk nicht mehr ganz ernst genommen. Und bei Männern ist es einfach so: Das Aussehen ist ein Teil des Ganzen, aber wichtig ist eigentlich schon das Buch.