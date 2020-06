Die Initiative dafür ging also von der freien Kulturszene in Leipzig aus und Sie schließen sich an?

Gewandhausdirektor Andreas Schulz Bildrechte: dpa Wir schließen uns an, richtig, weil man folgende Dinge sehen muss: die Initiative kam aus der freien Szene. Letztendlich bewegen und die gleichen Probleme, egal ob großer Betrieb oder kleiner Betrieb. Also beispielsweise: wie systemrelevant sind wir? Was betrifft die Auflagen für einen eingeschränkten Spielbetrieb, die wir alle haben? Aber insbesondere die finanziellen Sorgen – wiederum egal, ob großer oder kleiner Betrieb. Dann beispielsweise, ob die Hilfspakete wirklich bei der Kultur ankommen? Wie die zukünftige Zuschussstruktur aussieht? Und vor allen Dingen, ob die kulturellen Einrichtungen die durch die Corona-Pandemie entstandenen Defizite nicht mittel- bis langfristig selber tragen müssen, sondern Unterstützung brauchen. Das ist ein ganzer Themenkomplex, der uns da bewegt. Und so war es mehr als richtig, dass sich die großen Betriebe mit den Betrieben der freien Szene zusammentun und dafür heute einstehen.

Ist diese Corona-Krise auch eine Gelegenheit, in der Kulturstadt Leipzig neu zu definieren, was Kultur uns bedeutet?

Das ist ein sehr schöner Anlass, würde ich sagen. Wenngleich er ein zwingender Anlass ist. Aber was wir hier sehen, dass wir doch, wenn es drauf ankommt, zusammenstehen können. Und dass wir zusammen auch deshalb stehen müssen, weil die Vielfalt – gerade das Interesse, was auswärtige Gäste an unserer Musik- und Kulturstadt haben – das definieren wir alle gemeinsam. Das Gewandhaus genauso wie die Nato, wie die freie Szene, wie die Clubszene. Das macht ja den Reichtum unserer Stadt aus. Weshalb so viele Gäste gerne von außerhalb kommen, aber auch die Leipzigerinnen und Leipziger unsere Musik- und Kulturstadt nutzen. Und dafür müssen wir kämpfen und dafür heute #nurmitkultur. in Dresden fand auch Anfang Juni eine stille Demonstration zur Unterstützung Kulturschaffender statt Bildrechte: Tino Plunert

Wie klappt es mit der Zusammenarbeit mit der Leipziger Kulturpolitik in dieser Corona-Zeit

Sehr gut. Zumindest bei uns großen Einrichtungen. Ich glaube, auch die Einrichtungen aus der freien Szene haben einen sehr guten, einen sehr engen Draht zu Frau Dr. Jennicke, unserer Bürgermeisterin. Sie unterstützt ja auch ausdrücklich diesen Tag. Dennoch kann auch nicht sie für alles sofort Lösungen anbieten. Dass wir uns auch immer wieder Geduld mitbringen müssen, bis wir Lösungen bekommen – wenn wir sie bekommen. Insofern kann ich erst mal sagen, in der Krise eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber wichtig ist, wenn wir aus der Krise hoffentlich bald rauskommt und insbesondere in den Jahren 21 und 22: Wie geht es finanziell weiter? Die Einrichtungen haben alle gute Ideen, wir werden tolle Programme anbieten, aber die Kosten eben halt auch Geld. Und das müssen wir regeln, was dabei rauskommt.