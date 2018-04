François Lelords neuester "Hector": Zwischen Ehekrise und Burnout

Als Heilbehandlung verordnet er sich das Gespräch mit Freunden. Drei davon begleiten ihn fast schon sein ganzes Leben lang. Zu ihnen reist er, um sich aus der mentalen Krise zu befreien. Diese Weggefährten sind durchweg hochinteressante Charaktere. Jean-Michel, sein einstiger Studienkollege, arbeitet an humanitären Projekten in der "Dritten Welt". Edouard, den er bereits als Grundschüler kennen lernte, war Banker, wurde Entwicklungshelfer bei den Inuit und trat schließlich als Mönch in ein buddhistisches Kloster ein. Und dann ist da noch Agnes, eine Psychologieprofessorin, mit der ihn in seiner Jugend eine Romanze verband und zu der die Kontakte nie abrissen. Außerdem lernt er eine Journalistin namens Geraldine kennen, die gemeinsam mit ihm ein Buch schreiben will. All das hilft ihm, den Tiefpunkt seines Dilemmas zu überwinden und am Ende findet sich eine überraschende Lösung für einen Neuanfang mit seiner Frau.

Über François Lelord Über François Lelord geboren 1953, studierte Medizin und Psychologie und wurde Psychiater, schloss jedoch seine Praxis, um sich und seinen Lesern die wirklich großen Fragen des Lebens zu beantworten. Er lebt in Paris und Bangkok.

Würde Lelord so schreiben wie Sigmund Freud, Alfred Adler oder Carl Gustav Jung, dann hätte er sicher etliche Tausend Leser weniger. Lelord meidet den medizinischen Fachjargon konsequent. Nirgends verfällt er in einen angestrengten intellektuellen Duktus. Er bleibt bei seinem gewohnt eleganten, unterhaltsamen Tonfall. Auf dieser Ebene vermittelt er Psychologie volkstümlich, was aber keineswegs heißt, dass er thematisch an der Oberfläche plätschert.



Wenn man Bücher schreibt, in denen immer dieselbe Figur agiert, droht unweigerlich die Gefahr der Routine und des Stereotypen. Leicht geraten solche Zyklen dann zu gleichförmigen Serien, wie sich das bei Krimiautoren wie Donna Leon oder Andrea Camilleri beobachten lässt. Es ist François Lelord bis jetzt gelungen, einem solchen Raster auszuweichen, indem er andauernd mit originellen Ideen aufwartet. In dieser Beziehung entwickelte er sich fortlaufend weiter. Gehörten seine ersten beiden Hector-Romane noch zur relativ harmlosen Erbauungslektüre, so findet man jetzt bei ihm viel feinere Nuancen in der Figurengestaltung. Zumal das neue Buch insofern einen weiteren Schritt nach vorn bedeutet, als es sich um den bisher persönlichsten und emotionalsten Text des Autors handelt.