Ausstellung Heidi Manthey - Retrospektive der Altmeisterin der ostdeutschen Keramik

Noch nie waren so viele Werke von Heidi Manthey auf einem Fleck versammelt wie jetzt in der Retrospektive des Hedwig-Bollhagen-Museums im Brandenburgischen Velten. Die 91-jährige Leipziger Künstlerin gilt als "Altmeisterin der ostdeutschen Keramik". Sehr bekannt war ihre mannshohe Fayence "Metarmorphosenbaum", die ab 1972 das Interhotel Karl-Marx-Stadt zierte. Auch sie steht nun in der Ausstellung.