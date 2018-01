Heike Kielstein ist Deutschlands beste Professorin 2017. Im Gespräch bei MDR KULTUR berichtet sie von der großen Freude über diese Auszeichnung. "Das ist eine große Auszeichnung", bekannte Kielstein, vor allem, dass es "für mein Fach, die Anatomie" ist, findet sie "fantastisch".

Wenn Studierende sagen, mir macht das gar nichts aus, dann werde ich hellhörig, dann mache ich mir Sorgen. Heike Kielstein über Studierende in der Anatomie

Kritisch sieht sie die derzeitigen notenbasierten Studienvoraussetzungen. Auch wenn unter Einserabiturienten zahlreiche mitfühlende und talentierte Medizinstudierende sind, sei die Note nicht alles. Studierende mit Wartesemestern oder Erfahrungen im Freiwilligen Sozialen Jahr bringen ganz andere Weltsichten mit. Sie selbst hatte eine "Zwei vor dem Komma" gehabt, als sie ihr Studium begann. Kompensieren konnte sie dies unter den damaligen Bedingungen durch ihre Resultat beim Medizinertest.

Beste von ca. 2.200 Nominierten

Heike Kielstein liebt die Arbeit mit den Studierenden Bildrechte: dpa Die Jury begründete die Auszeichnung Kielsteins als Deutschlands beste Professorin damit, dass sie es in besonderer Weise verstehe, das wichtige Grundlagenfach des Medizinstudiums zu "einer attraktiven Lernmöglichkeit zu machen" und damit Grundlagen für den Arztberuf lege. Darüber hinaus "möchte sie ihren Studierenden das vielfach noch angstbesetzte Fach Anatomie mit seinen Präparierkursen in spielerischer Weise näherbringen". Kielstein ist die erste Frau aus Sachsen-Anhalt, die zur Professorin des Jahres 2017 gekürt worden.



Bundesweit konnten Studenten ihre Dozenten zum "Professor des Jahres" nominieren. Seit 2006 wird er jedes Jahr in vier Kategorien vergeben, in Wirtschaftswissenschaften/Jura, Ingenieurwissenschaften/Informatik, Medizin/Naturwissenschaften und Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften.



Für 2017 wurden fast 2.200 Professoren von mehr als 250 Hochschulen vorgeschlagen. Eine sechsköpfige Fachjury entscheidet, wer den Preis erhält. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie für Wirtschaft und Energie.

Von Hannover nach Halle an der Saale