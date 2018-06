Der Leipziger Maler Günther Thiele Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thiele hat viele Jahre an der Leipziger Kunstakademie gelehrt. Seine Gemälde notieren, was sich ändert, was verschwunden oder dazu gekommen ist. Bevor sie Gedächtnis wurden, waren sie Gegenwart – die der Maler in die Szenen einschreibt: "Alle meine Dinge, die ich mache, haben mit meinem Leben zu tun, es ist quasi eine Station in meiner Biographie, die ich bildlich aufbewahren will." Günter Thieles traditionelle Bilder heben zeitlos auch als Heimat auf, was mehrmals überbaut scheinbar verloren ist. Der Begriff "Heimat" hat wohl immer diese beiden Seiten, denen sich Nicole Kegel thematisch widmet: als Erinnerung an eine ferne Winterreisen und als Sehnsucht hier und jetzt. Sie sagt: "Das sind Momente, die sind da und die sind sicher, und mein Heimatgefühl setzt sich aus diesen Momenten zusammen. In einer Welt, wo es diese Sicherheit in Summe oder so stringent gefühlt, weniger gibt."