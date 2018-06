Diskussion Was ist Heimat für Sie?

Heimat ist einer der großen Sehnsuchtsbegriffe fast aller Menschen. Kaum ein Begriff wird individuell so unterschiedlich empfunden und gleichzeitig so oft politisch instrumentalisiert. Heimat ist einerseits ein tief sitzendes, kollektives Gefühl und gleichzeitig für jeden etwas anderes. Heimat kann eine kulturelle Zugehörigkeit sein, Menschen, die uns wichtig sind, ein Ort oder einfach nur ein Lebensgefühl. Uns interessiert, was Heimat für Sie ist. In unserem Blog wollen wir uns mit Ihnen über die zahlreichen Facetten von Heimat austauschen!