Der Architekt Heiner Hinrichs ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Stralsund gestorben. Das teilte der Dokumentarfilmer Uwe Mann am Montag mit. Als Bauleiter betreute Hinrichs 1965, mit gerade einmal 27 Jahren, den Bau von Halle-Neustadt.

Heiner Hinrichs schrieb als jüngster Bauleiter der DDR Legende. 1964/65 baute er in einer Rekordzeit von nur 17 Monaten das Interhotel in Halle. Kurze Zeit später übernahm er den Posten des Bauleiters in Halle-Neustadt, dem ambitioniertesten Bauprojekt der DDR. Dort war Hinrichs für die Zweckbauten in der Planstadt verantwortlich: Schwimmhalle, Zentralpolikliniken, Kaufhallen, Kindergärten und der sogenannte "Treff" entstanden unter seiner Führung.