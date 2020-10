Beim Abschlusskonzert am 11. Oktober in der Marienkirche von Weißenfels wird die französische Dirigentin François Lasserre den Internationalen Schütz-Preis überreicht bekommen. Die studierte Mathematikerin beschäftigt sich seit Mitte der 80er-Jahre mit dem Werk von Schütz und hat dieses immer wieder auch in Konzerten und Kursen lebendig vermittelt. In Frankreich betrat sie damit Neuland, in Deutschland wird sie dafür mit dem Heinrich-Schütz-Musikpreis geehrt.