Den "berlinischsten aller Berliner Künstler" – so nannte einmal die berühmte Claire Waldoff, Berliner Volkssängerin aus Gelsenkirchen, ihren Freund Heinrich Zille. Doch der große Zeichner und Fotograf des Berliner Milieus war – wie sie selbst – auch ein Zugereister, ein Sachse. Geboren am 10. Januar 1858 in Radeburg bei Dresden als Sohn des Uhrmachers Johann Traugott Zille und dessen Ehefrau Ernestine Louise.