Das Multitalent Erhardt steht im kollektiven Gedächtnis bis heute vor allem für den "Willi Winzig" der Wirtschaftswunderzeit. Doch er war viel mehr: ein leiser Literat, ein Schelm, ein Pianist mit List. Sein nie enden wollender Wortwitz ließ ihn immer "noch'n Gedicht" verfassen. Geboren wurde Heinz Erhardt 1909 in Riga, nach insgesamt 15 Schulwechseln schmiss er das Abitur schließlich. In einem Internat bei Hannover entstanden 1921/23 die ersten der nun aufgefundenen Werke.



Einige Jahre arbeitete er als Musikalienhändler, komponierte auf den Instrumenten im Laden, war aber als Verkäufer nie ganz glücklich. Nachdem er seine Frau Gila kennenlernte, zog er nach Berlin, wo er am renommierten "Kabarett der Komiker" auftrat. Bekannt wurde er in den 50er-Jahren vor allem durch seine Fernsehauftritte, in denen er seine humorvollen Gedichte und Lieder vortrug. In der Komiker-Ecke immer ein wenig unterschätzt, steht er tatsächlich in einer Reihe mit Erich Kästner, Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern.



1971 verlor Heinz Erhardt bei einem Schlaganfall seine Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben - eine Tragödie für den Wortartisten. Erhardt zog sich ins Privatleben zurück. Vier Tage vor seinem Tod am 5. Juni 1979 ehrte ihn die Bundesregierung mit dem Großen Bundesverdienstkreuz. Nun, 40 Jahre danach, erscheint sein neues Album.