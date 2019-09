Die Handlung in Hendrik Otrembas Roman "Kachelbads Erbe" führt nach Los Angeles, Mitte der 80er-Jahre. Der Wissenschaftler H.G. Kachelbad friert für das Unternehmen Exit U.S. Menschen ein, die im Heute nicht mehr leben können. Kryonik heißt das (in den USA, Russland und China tatsächlich praktizierte) Verfahren, das der Hypothese folgt, man könne der eigenen Sterblichkeit ein Schnippchen schlagen, indem man sich erst dann wieder auftauen lässt, wenn Krankheiten besiegt sind und das Altern aufgehalten werden kann.