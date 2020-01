Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle lockt in diesem Jahr mit gleich zwei Ausstellungshöhepunkten. Neben einer Foto-Retrospektive der 2019 verstorbenen Modeikone Karl Lagerfeld wird das lithografische Werk von Henri de Toulouse-Lautrec zu sehen sein. Bei einer Pressekonferenz stellte Museumsleiter Thomas Bauer-Friedrich diese Pläne am Dienstag vor.

"Moulin Rouge, La Goulue" (1891) von Henri de Toulouse-Lautrec Bildrechte: imago images/Artokoloro

In der Schau "La Bohéme. Henri de Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmartre" werden zahlreiche Arbeiten eines der wichtigsten Künstler der Wende zum 20. Jahrhundert gezeigt, so Bauer Friedrich. Vor allem seine Plakate, unter anderem für das berühmt-berüchtigte Pariser Varieté "Moulin Rouge" machten den französische Maler und Grafiker weltweit bekannt.



In der Sonderausstellung gibt es 100 großformatige Plakate von Toulouse-Lautrec und Künstlerkollegen wie Jules Chéret, Eugène Grasset, Alfons Mucha, Théophile-Alexandre Steinlen, Pierre Bonnard, Georges Meunier und Félix Vallotton zu sehen. Außerdem zeigt die Schau etwa 100 japanische Farbholzschnitte, die den Plakatkünstlern als Inspiration dienten. Die ausgestellten Werke stammen aus dem Musée d’Ixelles in Brüssel. Ausstellungbeginn ist am 4. Oktober 2020, die Kunstwerke sind bis zum 17. Januar 2021 in der Moritzburg ausgestellt.