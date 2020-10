Satiriker und Entertainer Herbert Feuerstein ist tot. Wie der WDR mitteilte starb er im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln. Er war Erfinder der Comedy-Serie "Schmidteinander", die im Fernsehen Kultstatus erreichte. Dort trat Feuerstein fünf Jahre lang an der Seite von Harald Schmidt auf.



