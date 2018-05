Stevie Wonder nutzte die Sonne um der Frau seines Herzens zu sagen: "You Are The Sunshine of My Life". Bildrechte: Universal Music

Schon 1930 war "The Sunny Side of the Street" ein Millionenseller, den allein Louis Armstrong zwölf Mal aufnahm. Selbstredend ist die Sonnenanbetung im Pop häufig eine Metapher für den persönlichen Sonnenschein, etwa in Stevie Wonders Herzensdamen-Hymne "You Are The Sunshine of My Life". Während seiner stürmischen Beziehung zur Schauspielerin Sue Lyon fühlte sich der schottische Sänger Donovan ganz wie in seinem Megahit "Sunshine Superman" und der komplett hormongesteuerte Serge Gainsbourg wusste, dass es bei der Serotoninausschüttung auf die richtige Kombination ankommt: "Sea, Sex and Sun".