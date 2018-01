In seinem neuen Buch über den Dreißigjährigen Krieg zieht der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler Parallelen zwischen dem Geschehen in Deutschland zwischen 1618 und 1648 und den heutigen Kriegen im Nahen und Mittleren Osten. Eine der Gemeinsamkeiten ist die große Unübersichtlichkeit: Wer gegen wen aus welchen Motiven heraus kämpft, war damals wie heute schwierig zu überblicken.

Herfried Münkler nennt das grauenvolle Geschehen, das sich im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert abspielte, einen "eigenen Typ Krieg". Verschiedene Konflikte hätten sich zu einem schier unentwirrbaren Knäuel zusammengeballt. Ursprünglich ging es um die Frage, ob die Böhmen das Recht haben, einen König abzusetzen - dummerweise war das der Kaiser selbst - und einen neuen zu wählen. Das war also zunächst eine Verfassungsfrage, die das Gleichgewicht zwischen katholischen und protestantischen Fürsten im Reich betraf.

In der Folge ging es dann mehr und mehr um die Frage, wer sich als dominierende Macht in Mitteleuropa durchsetzt: der Kaiser und sein verbündeter Vetter, der König von Spanien?

Die Religion ist so etwas wie der Brandbeschleuniger in diesem Krieg. Und wenn sie erst mal ins Spiel gekommen ist, generiert sie eine unbedingte Feindschaft. So etwas wie die Bedingungslosigkeit des Glaubens ist eben nicht kompromissfähig.

Ähnlich stellt sich für Münkler heute die Lage im Nahen und Mittleren Osten dar, wo religiöse Streitfragen die Feindschaft zwischen den regionalen Rivalen aufheizt und die Kriegsherde am Kochen hält. Dazu streiten im Hintergrund die angeschlagenen Weltmächte Russland und die USA um ihren Einfluss in diesem Teil der Erde. Münkler schreibt dazu: "Das Ganze geht los mit der Verfassungsfrage, die im arabischen Frühling ihren Niederschlag findet, wird aufgeladen durch den Konflikt Sunniten versus Schiiten oder umgekehrt und spitzt sich zu in dem Problem, ob nun der Iran oder Saudi-Arabien oder vielleiht doch die Türkei die hegemoniale Vormacht dieses Raums sein soll. Das sind Kriege, die sich erstens durch große Grausamkeit, zweitens durch unendliche Dauer und drittens durch die Frage, wie soll man die eigentlich beenden, auszeichnen."

Demnach hätten wir es auch im Nahen und Mittleren Osten, in Syrien, dem Irak und im Jemen zusammengenommen mit einem Konflikt vom "Typ Dreißigjähriger Krieg" zu tun, den zu beenden sehr schwierig sein wird. Denn solche Kriege haben es an sich, dass die Problemlagen immer vertrackter werden, je länger sie dauern. Wie einst der Dreißigjährige Krieg zwischen 1618 und 1648, droht auch die Lage im Orient außer Kontrolle zu geraten. Und wie damals würde sich der Friede erst dann einstellen, wenn die Kriegsparteien erschöpft am Boden liegen und es aus Land und Leuten nichts mehr herauszupressen gibt.



Herfried Münklers Perspektive auf den Dreißigjährigen Krieg ist die eines Politikwissenschaftlers und wie gewohnt ganz und gar analytisch. Wenn auch die zum Teil sehr ausführlichen Beschreibungen der Feldherren und ihrer Schlachten etwas "Old School" wirken, besticht das Buch durch seine aktuellen Bezüge und Frage, wie und warum die handelnden Personen dieser Katastrophe nicht Einhalt gebieten konnten.