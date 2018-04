Robert Walter hat ein gutes Leben. Er ist Bürgermeister von Amsterdam, er hat eine schöne Frau aus einem nicht näher benannten südlichen Land und eine nette Tochter hat er auch. Aber immer wenn alles so schön und perfekt daherkommt, ahnt der geschulte Herman-Koch-Leser bereits: so kann das nicht bleiben. Denn Robert Walter leidet an der seltsamen Manie, alles was er sieht und hört, zu hinterfragen und einen doppelten Boden zu suchen. Was nicht weiter schlimm wäre, würde er seine Zweifel laut aussprechen und sie damit aus der Welt schaffen. Doch lieber steigert er sich still in seine Zweifel hinein und macht sie damit noch größer.

Und so beobachtet Robert Walter auf dem Neujahrsempfang im Amsterdamer Rathaus, wie sich seine Frau Sylvia angeregt mit seinem ärgsten Konkurrenten, einem jungen smarten Ratsherren, unterhält und dabei lachend ihr Haar zurückwirft. Eine kleine Geste mit großer Wirkung, denn Robert Walter kann nicht anders, als das Schlimmste anzunehmen: Seine Frau muss eine Affäre haben!

Außen nett, innen böse

Herman Koch Bildrechte: Annaleen Louwes/Verlag Kiepenheuer & Witsch Es ist diese fixe Idee, die den Roman vorantreibt. Bis zur letzten Seite lässt es Herman Koch in der Schwebe, ob Sylvia tatsächlich fremdgeht. Ein Effekt, der für sich genommen schon für Spannung sorgt, denn auch als Leser weiß man nie genau, woran man ist.



Doch zugleich lässt uns Koch auch an der lebhaften Gedankenwelt dieses merkwürdig unsicheren und eitlen Bürgermeisters teilhaben und die dreht sich glücklicherweise nicht nur um seine Frau, sondern um Themen, die uns aktuell bewegen: Von der Umweltverschmutzung bis zum Umgang mit Fremdenhass, vom Massentourismus bis zum Rauchverbot. Und im Gegensatz zu seinem Ruf als nettes und populäres Oberhaupt von Amsterdam ist diese Gedankenwelt ziemlich böse und alles andere als politisch korrekt, womit er dem Leser ein großes Vergnügen bereit.

Nichts ist wie es scheint

Aber dann ist da noch Robert Walters quicklebendiger Vater, der der Meinung ist, man sollte aufhören, wenn es am Schönsten ist. Deshalb plant er mit seiner Frau einen gemeinsamen Selbstmord.

Herman Koch: "Der Graben" Bildrechte: Kiepenheuer & Witsch Plötzlich wird Robert Walter auf seine Rolle als Sohn zurück geworfen, der in Anwesenheit seines Vaters gar nicht mehr so souverän wirkt wie als Bürgermeister. Es stirbt nämlich nur die Mutter und der Vater überlebt, eine gute Gelegenheit für Robert Walter, auch seinem Vater böse Absichten zu unterstellen.



Und so führt uns Koch sehr kunstvoll an der Nase herum, spielt mit unserem Erwartungen und schlägt immer wieder erzählerische Haken. Beispielsweise lässt er Robert Walter auch mit seiner schwindenden Macht als älterer weißer Mann hadern, der in Amsterdam - einer immer globalisierter und immer jünger werdenden Stadt - zunehmend den Anschluss verliert. Vermutlich eine Erklärung für seine Angst, seine Frau an einen jungen smarten Ratsherrn zu verlieren.

Viele Gräben in "Der Graben"

Der Titel des Buches ist deshalb durchaus mehrdeutig zu verstehen. Denn mit "Der Graben" ist einerseits natürlich der Abgrund gemeint, der sich vor Robert Walter auftut, wenn er an die mögliche Affäre seiner Frau Sylvia denkt. Andererseits ist da der Graben zwischen Realität und Vorstellung im Kopf des Amsterdamer Bürgermeisters, und schließlich gibt es auch noch einen echten Graben in dem nicht näher benannten Land im Süden, aus dem Roberts Frau stammt, und an dem es eine entscheidende Szene gibt.



Es ist wahrlich viel Stoff, den Herman Koch in seinem neuen Roman verhandelt. Doch einmal mehr tritt er mit "Der Graben" den Beweis an, dass sich gute Unterhaltung und Tiefgang nicht ausschließen müssen.