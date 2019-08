Melville, am 1. August 1819 in New York geboren, stammte aus einer wohlhabenden Familie. Durch Bankrott und den Tod seines Vaters verarmte die Familie jedoch. Ab 1839 heuerte der junge Melville als Matrose auf Walfangschiffen an, desertierte wegen unzumutbaren Bedingungen, gelangte in die Südsee, wo er verletzungsbedingt einige Zeit bei einem Insulanerstamm, den Typee, verbachte. 1844 kehrte er in die USA zurück und arbeitete als freier Schriftsteller. Weitere Reisen führten ihn nach England, an das Mittelmeer und Palästina. Seit 1863 lebte er in New York, wo er am 28. September 1891 starb.