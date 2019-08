"Soweit es mich betrifft, als Individuum und unabhängig vom Geldbeutel ist es mein ernstliches Verlangen, solche Bücher zu schreiben, die man die man gemeinhin als 'gescheitert' bezeichnet."

Dies notiert der 30-jährige Herman Melville 1849, nach den ersten Erfolgen als Autor. Eigentlich will er, frisch verheiratet, nun seine wachsende Familie mit der Schreiberei ernähren. Doch – und da tut sich ein Widerspruch auf – er will eben anderes schreiben. So entsteht dann sein heute berühmter Roman "Moby Dick". Ein Welterfolg. Allerdings erst Jahrzehnte nach Melvilles Tod.

Jahrzehnte der Leere

Herman Melville in einer zeitgenössischen Darstellung. Bildrechte: imago/Leemage Firedhelm Rathjen hat Melvilles Werke ins Deutsche übersetzt. Er resümiert, dass Melvilles damalige äußere Bilanz des Schriftstellerlebens desolat ausgesehen habe. "Zwanzig bedrückte Jugendjahre, fünf exzessive Wanderjahre, zwölf öffentliche Jahre als zunächst erfolgreicher, dann verhöhnter Schriftsteller, schließlich dreieinhalb Jahrzehnte der Leere." Rathjen sagt dann auch, dass über den Jahrzehnten der Leere das stehen könnte, was Melville 1857 in Rom notierte: "An diesem Tag nichts gesehen, nichts gelernt, nichts genossen, aber einiges durchgemacht."

Das schreibende Erzählen hat sich Melville zum größten Teil selbst beigebracht. Geboren 1819 in New York, verlässt er früh die Schule. Der Vater, ein Kaufmann, geht Bankrott und stirbt. So muss der 15-jährige Herman beizeiten zum Unterhalt der Familie beitragen. 20-jährig landet er auf einem Walfänger, verbringt einige Zeit in der Südsee und kehrt auf einer Fregatte der Kriegsmarine in die USA zurück. In den rund fünf Jahren hat er sich den Rohstoff für einige seiner Bücher "er-fahren".

Das Meer war meine Schule, die Seefahrt mein Studium. Herman Melville

Die ersten beiden Bücher – "Typee" und "Omoo" – sind erfolgreiche Südseegeschichten, voller exotischer und ethnologischer Details. Er schildert in ihnen Schönheit und Schrecken des vermeintlichen Paradieses, attackiert dabei auch die eingedrungenen Weißen, Missionare und Geschäftemacher, die den Inseln ihre Unschuld raubten.

Mit "Moby Dick" seiner Zeit voraus

Schon sein drittes Buch, der Roman "Mardi", hat es nicht leicht beim zeitgenössischen Publikum. Erst recht nicht das vielstimmige, vieldeutige Wal-Epos "Moby Dick" aus dem Jahr 1851. Den "Entwurf eines Entwurfs" nennt es Melville und ahnt doch, dass sein "seltsames Buch" die Leser seiner Zeit überfordert. Er selbst ist missvergnügt.

"Moby Dick" wurde eine Welterfolg – und wurde auch mehrmals verfilmt. Bildrechte: imago/Prod.DB

1851 schreibt er, dass er unter dem Bannfluch des Dollars stehe und "der teuflische Laufbursche des Druckers steht, arglistig grinsend, auf ewig in meiner Tür und hält sie auf." Was er am liebsten schreiben würde, unterliege dem Bann und zahle sich nicht aus, notiert er sich. Trotzdem könne er nicht auf "die so ganz andere Weise schreiben" und so sei das Ergebnis am Ende ein Mischmasch und "alle meine Bücher bloßes Flickwerk."

Als Autor nur noch heimlich tätig

Schließlich gibt Melville nach gut zwölf Jahren intensivster literarischer Tätigkeit auf. Fast zumindest. Hauptberuflich wird er mit Ende 40 Zollinspektor im Hafen von New York. Er überprüft Frachtbriefe, nimmt Stichproben von den Ladungen einlaufender Schiffe. Abends schreibt er. Nahezu Heimlich. Unterstützt von seiner Frau und der Verwandtschaft, veröffentlicht er im Selbstverlag. Sein schwer zu durchdringendes Versepos "Clarel" ist die Frucht einer deprimierenden Reise nach Europa und Palästina.

Eine Wanderschaft über mehrere tausend Zeilen, auf alles andere aus als auf Erfolg. Herman Melville