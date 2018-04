Tanztheater Schauspiel Leipzig: "slave to the rhythm" Hermann Heisig vertanzt eine lebensreformerische Utopie

Der Schweizer Komponist und Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze begründete zu Beginn des 20. Jahrhunderts die rhythmischmusikalische Erziehung. Im Konzext der Lebensreformbewegung ging es dabei um nichts Geringeres als die Suche nach dem neuen Menschen, eine Art sozialutopisches Experiment. Der Choreograf Hermann Heisig, Artist in Residence am Schauspiel Leipzig, versucht mit seinem Stück "slave to the rhythm" eine körperliche Annäherung an Dalcroze' Methode: Wie lässt sich das utopische Potential mit heutiger Lebenserfahrung zusammen bringen? Am 19. April hat "slave tot he rhythm" Premiere. Wolfgang Schilling hat eine Probe besucht.

von Wolfgang Schilling, MDR KULTUR