Der Stern von Herrnhut -vom Mathematikmodell zum Weihnachtshit

Das hätte sich der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras nicht träumen lassen, dass einer seiner geometrischen Körper knapp dreitausend Jahre später als religiöses Symbol populär wird. Der Rhombenkuboktaeder ist nicht nur einer der 13 pythagoräischen Körper sonder auch die Basis für den Herrnhuter Stern. Dessen Geschichte vor 200 Jahren tatsächlich in einer Schulstube der Brüdergemeine beginnt. (Akkordeon Brüdergemeine) Ein findiger Lehrer verbindet das Basteln von Weihnachtsgeschenken mit dem Geometrieunterricht. Was passiert, wenn man einem Würfel die Ecken abschneidet? Dann kann man daraus ein Rhombenkuboktaeder formen. Einen Körper aus 18 Quadraten und acht Dreiecken. Die Grundform eines Herrnhuter Sterns. (Bild metallrahmen von 1897) Stern von Bethlehem als Inspirationsquelle Für die Herrnhuter ist der Stern von Anfang mehr als ein mathematisches Modell, betont Erdmute Frank, Pfarrerin der Brüdergemeine. Nach der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte schuf Gott nicht nur Adam und Eva, sondern auch Himmel und Sterne. Im Alten Testament wird prophezeit, das ein Stern aus Jakob aufgehen wird, Jesus wird als Morgenstern bezeichnet und dann ist da noch der berühmteste aller Sterne, der von Bethlehem. Zitat „Der die Weisen aus dem Osten geführt hat, um dann den Star in der Krippe zu finden, also Jesus, das neugeborene Kind.“ Erdmute Frank, Pfarrerin Brüdergemeine Die traditionelle Farbgebung der Sterne in rot und Weiß steht für das vergossene Blut und die Reinheit von Christus. Von der Bastelei zur Manufaktur Schon die allerersten in den Schulstuben von Herrnhut gebastelten Sterne reisen in die weite Welt. Die Kinder schicken sie ihren Eltern, die als Missionare in Grönland, Tansania, in Nordamerika oder der Karibik arbeiten. In den 1890er Jahren werden die ersten Bastelbögen verschickt. 1897 entsteht der Herrnhuter Stern in der heute noch gebräuchlichen Form. Der Herrnhuter Pieter Hendrick Verbeek konstruiert einen stabilen Metallrahmen, auf die sich die 25 Zacken aufschieben lassen. Das 26. Quadrat bleibt offen für eine Kerze, Petroleumlampe oder Glühbirne. Verbeek lässt den Stern patentieren und beginnt mit der gewerblichen Produktion. 1925 wird dafür eine eigene Firma gegründet. Die neben Sterne auch Lampenschirme fertigt und in den 1930er Jahren zum weltgrößten Lampenschirmproduzenten aufsteigt. In der DDR passiert dann etwas, was man beinahe als göttliches Wunder bezeichnen kann: Die Sterne Manufaktur wird 1968 reprivatisiert, nachdem sie 1950 verstaatlicht wurde. Zitat „Der Herrnhuter Stern symbolisiert ja den Stern von Bethlehem. Das hat vielleicht die staatlichen Einrichtungen veranlasst zu sagen, wir wollen doch lieber dieses Produkt zurück in die Hände der evangelischen Brüdergemeine geben.“ Oskar Scholz, Geschäftsführer Herrnhuter Sternemanufaktur Die meisten der Herrnhuter Sterne werden für Devisen in den Westen exportiert. Ein Pluspunkt nach der friedlichen Revolution. Der Stern ist bekannt und verkauft sich weiterhin glänzend. Über 700.000 Herrnhuter werden heute hergestellt. Sie leuchten in Kiew, Osaka, Washington, Ramallah, Detroit, Dresden und Düsseldorf. Herrnhuter Sterne strahlen heute nicht nur im traditionellen Rot-Weiß, auch nur Rot, Weiß oder Gelb, in Blau-Weiß oder Grün. In Kunststoff für den Außenbereich, zentimeterklein für Adventssträuße und Lichterketten oder mannsgroß für Kirchen und Kaufhäuser. Es gibt sie als Sondermodelle jedes Jahr in einer anderen Farbe und als limitierte Edition „Natur“ mit floralen Motiven und ganz traditionell aus Kleisterpapier. Gottes Handlanger Das der Stern aus Herrnhut so erfolgreich ist, liegt nicht zuletzt an seiner perfekten Form, dem ästhetischen Wechsel von 17 größeren viereckigen und acht kleineren dreieckigen Zacken. Die 26. Zacke für den perfekten Rhombenkuboktaeder fehlt traditionell, um den Stern von innen beleuchten zu können. Schon lange strahlt er nicht nur in den Häusern der Brüdergemeine, von evangelischen Kirchen, sondern ebenso in Kaufhäusern, Weihnachtsmärkten, Fussgängerzonen. Und holt uns damit ein bisschen Sternenhimmel auf Erden. Das das geduldige Zusammenbauen der Zacken hat dabei einen ganz besonderen Reiz, meint Erdmute Frank. „Wenn wir Sterne herstellen, sind wir sozusagen ein Stückchen Gottes Handlanger.“ Erdmute Frank, Gemeinhelferin Brüdergemeine In der Brüdergemeine selbst baut man seit 200 Jahren alljährlich am ersten Advent einen Stern mit 110 Zacken zusammen und hängt ihn im Gemeindesaal auf. Denn mathematisch gesehen ist mit einem Rhombenkuboktaeder noch lange nicht Schluss.