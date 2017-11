Herrschaft und Macht sind zwar typische Fragestellungen eines Historikers, doch üblicherweise geht man davon aus, dass Könige und Kaiser, Präsidenten und Regierungschefs, Demokraten oder Diktatoren herrschen, also Menschen über Menschen. Die These des Historikers Frank Trentmann in seinem Buch "Herrschaft der Dinge" lautet nun: Auch Dinge üben eine Herrschaft aus, weil Menschen sie besitzen wollen. Es gibt eine soziale Beziehung zwischen beiden. Die Besitztümer, so schreibt Trentmann, werden Träger von Identität, Erinnerungen und Gefühlen. Für Sammler sind Dinge keine tote Materie, sondern Familienangehörige und Freunde. Kleidung, Autos und viele andere Gegenstände werden nicht nur wegen ihres Nutzens geschätzt, sondern auch wegen der Gefühle, die sie bei ihren Besitzern auslösen.

Wenn Sofas Politik machen

Es geht aber noch weiter: Dinge üben auch politische Macht aus: Güter sind nicht neutral. In der Kolonialzeit zum Beispiel untergruben europäische Hemden, Regenschirme und Sofas die bestehenden Hierarchien in den Kolonialgebieten. Umgekehrt konnte eine einzige Pflanze weitreichende Umbauprozesse auslösen: Im 17. Jahrhundert wurde in China die nährreiche Süßkartoffel aus Amerika eingeführt. Millionen von Reisbauern konnten zur Seidenraupenzucht übergehen, mit deren Erträgen sie andere Güter kaufen konnten.

Woher der Konsum kommt

Bücher wurden nicht nur von der Patrizierelite erworben, sondern auch von Bäckern, Tischlern und Metallhandwerkern. In geringem Umfang teilten einige sogar die Vorliebe für exotische Dinge wie orientalische Teppiche. Importierte spanisch-moriskische Keramik fand unter Schuhmachern, Hufschmieden und Textilarbeitern viel Anklang. Frank Trentmann in "Herrschaft der Dinge"

Wichtig für den Start in die moderne Konsumära waren unter anderem zwei Faktoren: Warenmarkt und Käuferinteresse einerseits, aber auch die Fähigkeit, sich Dinge leisten zu können. Massenkaufkraft ist ein ganz wichtiger Faktor für den Konsum, das zeigt sich dann später auch während der industriellen Revolution im US-amerikanischen New-Deal nach dem Zweiten Weltkrieg sowie in den europäischen Sozialstaaten.



Der Konsum entsteht aber nicht nur durch den Kauf auf dem Markt, so Trentmann. Das Modell von Nachfrage und Angebot und dem freien Spiel des Marktes greift seiner Ansicht nach viel zu kurz. Konsum entstand auch durch eine Geschenkkultur oder beispielsweise durch Angebote von Betrieben wie Fitnessstudios oder Reisen für ihre Mitarbeiter. Auch die Konsumentenvereine und Genossenschaften, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt, beeinflussten den Konsum zum Teil massiv und nicht zuletzt die Politik der einzelnen Staaten. Das alles schafft den Rahmen für Konsum. Der Konsument entscheidet dabei nicht frei nach seinen Interessen, sondern es gibt Moden – also kulturelle Bedingungen, in denen wir alle leben.

Kein Pamphlet gegen den Konsumkritik

Trentmann sieht natürlich die Probleme von Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung, Klimawandel und von sozialer Ungleichheit, aber unter dem Strich ist er kein Konsumkritiker. Er ist Historiker und schlägt einen historischen Realismus vor, wenn wir auf den Konsum schauen. Das Buch spannt einen sehr breiten Bogen nicht nur über die Kontinente und Jahrhunderte, sondern auch über die theoretischen Diskurse pro und kontra Konsum.

Die Religion und der Konsum

Faszinierend ist, zu lesen, wie sich offizielle Meinungen und damit auch die Mentalitäten wandelten: Beispielsweise sah die christliche Religion den Konsum in ihrer Tradition kritisch. "Der Materialismus verdrängt den Glauben – Waren töten Gott", so könnte man den Haupttenor von Augustinus bis hin zu Papst Johannes Paul II. verknappen. Aber diese Haltung war nie starr. Schon bald begannen die christlichen Kirchen, Konsum als gottgefällig zu bewerten – mit positiven Folgen für die Wirtschaft. Gerade der Protestantismus in den Niederlanden sah Konsum positiv – und wurde zu einem Faktor für den Niederländischen Wirtschaftaufschwung im 17. Jahrhundert.



Die Religion schafft es auch aktuell nicht, den Konsum zurückzudrängen, wie man es beispielsweise in den Gebieten des sogenannten Islamischen Staates beobachten kann. Im Gegenteil. Trentmann schreibt: "Die Re-Islamisierung verdankt ihre Kraft nicht zuletzt einer strategischen Allianz mit dem Konsum" durch eigene Produkte, zum Beispiel Halal-Produkte, Zam-Zam-Cola oder eine syrische Ersatz-Barbiepuppe mit Schleier, aber Lippenstift und hochhackigen Schuhen.

Ein monumentales Meisterwerk