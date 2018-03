Die Reihe "New Photography" zeigt die neuesten Trends der zeitgenössischen Fotografie und Kunstfotografie. Die diesjährige Ausstellung "Being" widmet sich der Frage, was es bedeutet Mensch zu sein. Andrzej Steinbachs Arbeit heißt "Gesellschaft beginnt mit drei" und zeigt 35 in schwarz-weiß gehaltene Gruppenbilder. In ihnen thematisiert Steinbach das Verhältnis zwischen Personen und Figuren. Die Fotografien stellen Beziehungen und Hierarchien her - und lösen sie immer wieder auf. Die Ausstellung mit den Fotographien von Andrzej Steinbach ist noch bis Mitte August im Museum of Modern Art zu sehen.