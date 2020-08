Auch für ihn – den studierten Germanisten – kam eines Tages die Frage auf: Gehen oder bleiben? Er entschied sich für Letzteres. Das war 2018. Er floh über den Tschad, sein Ziel war ein Büro der Vereinten Nationen. Er hatte Pech und landete in einem Gefängnis des Sudan: "In der Hauptstadt Khartum habe ich acht Monate im Gefängnis gesessen." Viel möchte er darüber nicht erzählen. Das Kapitel ist dunkel, und er sagt: "Nur wenige hatten so viel Glück wie ich". Aber er will über diese Schicksale schreiben und das erzählen, was er auf der Flucht erlebt hat.

Hilaire Mbakop arbeitet mittlerweile für die Klassik Stiftung Weimar. Bildrechte: Blanka Weber/MDR KULTUR

Er steht am Park an der Ilm in Weimar und denkt nach. Einen Arbeitsplatz hat er mittlerweile in der Klassik Stiftung gefunden. Dort ist er für Journalisten-Anfragen zuständig. Goethe, sagt er, sei ein Phänomen für ihn und einer, dessen Literatur ihn begleitet aber auch geprägt habe, vor allem dessen Begriff von Freiheit in der Literatur: "Es war also für mich wichtig, über Themen wie Freiheit, Individualität, Selbstbestimmung zu forschen und auch zu schreiben."