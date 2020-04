Filmproduzentinnen und Filmproduzenten können sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa an die Mitteldeutschen Medienförderung wenden. Weitere Informationen zum Hilfsprogramm gibt es auf der MDM-Webseite . Bei Hilfen für Kinos gibt es laut Danielsen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die Mitteldeutsche Filmförderung könne Kinos bisher nicht direkt bei ihren Investitionskosten unterstützen, dies sei Ländersache.

Der Filmverleih Grandfilm hat eine Solidaritätsaktion gestartet, um mit einem besonderen Streaming-Angebot Indie-Kinos zu unterstützen. Der Verleih bietet ausgewählte Arthouse-Filme gegen kinoübliche Bezahlung im Netz an. Die Einnahmen werden 50/50 mit Programmkinos geteilt.



Beim neu geschaffene Kurzfilmfestival "My Darling Quarantine" können Besucherinnen und Besucher Filme online sehen und einen davon sogar zum Sieger küren. Dabei wird Geld gesammelt, das gleichteilig an "Ärzte ohne Grenzen" sowie an bedrohte Kulturschaffende und -einrichtungen gespendet werden soll.



Die Einsendefrist für den diesjährigen Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland ist bis zum 30. April verlängert worden. Kinobetreibende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich damit einen Monat länger für die Auszeichnungen im Gesamtwert von 100.000 Euro bewerben, wie die Mitteldeutsche Medienförderung mitteilte.