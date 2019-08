In Halle werden Sie immer noch gebraucht. Obwohl Sie in Dresden geboren wurden und dauerhaft in Freital leben – und in Halle, wenn sie hier arbeiten.

Genau!

Sind sie dann Sachse demzufolge?

Ich würde mich als patriotischen Sachsen bezeichnen.

Was ist das?

Das ist ein Sachse, der seine Heimat liebt, der dort aufgewachsen, geboren ist. Der auch die Sprache verteidigt. Und es gibt ja auch da einen Verein zur Rettung der sächsischen Sprache. Viele Wörter verschwinden aus dem Sprachgebrauch, was ich schade finde.

Aber um es gleich zu sagen: Ich bin kein nationalistischer Sachse. Also, meine Toleranzempfinden ist wesentlich weiter gefasst. Auch mein Heimatbegriff letzten Endes.

Und ihre Distanz zur Farbe Blau wäre demzufolge auch groß.

Ja, weil ich in mir mehr Toleranz empfinde. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Hass in unserer Gesellschaft wieder abnehmen würde. Dass man wieder mehr miteinander kommuniziert. Und mit dem Hass, mit der Sprachlosigkeit oder mit diesem dogmatischen Verhalten, das bringt uns nicht weiter, das spaltet uns noch.

Hilmar Eichhorn als Dorfrichter Adam in Kleists "Der zerbrochene Krug" Bildrechte: dpa Allerdings muss man sagen, auf der anderen Seite, ist nicht jeder, der dem sogenannten Mainstream folgt – Was ist das überhaupt? Wer legt das fest, was Mainstream-Meinung ist? – auch nicht gleich rechts oder Nazi. Da muss man sich hüten. Das gehört auch zur Demokratie, dass man viele, auch abweichende Meinungen hat. Und dass man vor allen Dingen die Sorgen und Nöte von bestimmten Bevölkerungsteilen auch wirklich ernst nimmt. Und dass sie sich ernstgenommen fühlen. Und ja, viele fühlen sich gerade dort, im schönen Sachsen – je schöner die Landschaft, desto konservativer werden die Leute, habe ich manchmal das Gefühl – sie fühlen sich eben zum Teil auch sozial abgehängt. Und sie haben natürlich ein großes Sicherheitsbedürfnis, was nicht immer erfüllt wird. Ich meine, eine Million Menschen 2015, Migranten, fast unkontrolliert ins Land zu lassen, war natürlich eine sehr humane Geste und war auch sehr gut gemeint. Aber es stellt sich natürlich heute raus – das hat auch die Kanzlerin mal gesagt: sowas darf nicht wieder vorkommen wie 2015 – dass das auch ein Fehler war. Wir wissen bis heute nicht genau, wer sich in unserem Land und wir erfahren das täglich in der Presse.

Bei diesen Konflikten innerhalb der Gesellschaft, die jetzt sehr heftig ausgetragen werden, wird immer wieder auch das Theater ins Spiel gebracht. Das Theater wäre der Ort, wo man diese Konflikte wunderbar verhandeln könnte. Das Theater sei ein Raum, in dem die Menschen wieder zusammenkommen. Also eine quasi gesellschaftspolitische Aufgabe der Extraklasse. Sehen Sie, dass das Theater das leisten kann oder wird dem Theater da zu viel zugemutet?

Teilweise. Teilweise können wir einen Beitrag zu dem liefern. Wir haben ja ein Stück mit vielen Migranten aufgeführt: "Angst essen Seele auf". Das war ein sehr gutes Beispiel für Integration auch. Aber alleine kann das Theater das natürlich nicht leisten, das ist klar.



Und es ist ja auch so, dass viele Menschen, die eben gerade diese sehr intolerante Haltung haben, oder die sich sozial abgehängt fühlen, gar nicht ins Theater gehen, die es betrifft. Das hat man ja oft so.

Eulen nach Athen trägt man dann …

Aber das Theater bemüht sich, auch einen Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und der Diskussion zu sein. Und das finde ich sehr gut und das muss auch so sein.

Nun feiern Sie Ihren 65. Geburtstag. Werden sie eigentlich gerne älter, Hilmar Eichhorn?

Nee!

Warum nicht?

Ach Gott, ich kann es nicht verhindern. Keiner von uns kann es verhindern. Und keiner kann auch in seine Zukunft gucken, was alles noch kommt. Leichter wird es nicht.



Ich meine, wenn ich zurückschaue – und ich schaue nicht so gern zurück – ich sehe mehr neugierig in die Zukunft oder in die Gegenwart und auf das, was noch kommt. Aber ich bin so, wie es gelaufen ist, mit mir im Reinen.