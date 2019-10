Die Himmelsscheibe von Nebra soll ab 2021 im Londoner British Museum ausgestellt werden. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde am Montag in Magdeburg unterzeichnet. Das Landesmuseum für Vorgeschichte Halle erhält demnach im Gegenzug hochrangige Leihgaben aus dem British Museum. Sie sollen ab November 2020 in einer Ausstellung in der Saalestadt gezeigt werden.