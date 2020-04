Das Hörbuch zur Krise Christoph Maria Herbst liest das Infektionsschutzgesetz

Seit dem 01. Januar 2001 gibt es in Deutschland das Infektionsschutzgesetz. Vieles, was derzeit unseren Alltag bestimmt, steht in diesem Text. Zum Beispiel ist darin die Rolle des Robert-Koch-Instituts in Sachen Ursachenforschung, Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten gesetzlich festgeschrieben. Dieses 77 Paragraphen umfassende Regelwerk ist nun als Hörbuch erschienen. Unnachahmlich lakonisch gelesen wird es von Christoph Maria Herbst - da bleibt einem manchmal das Lachen im Hals stecken, auch wenn es unter anderen Vorzeichen brüllend komisch wäre.