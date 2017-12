Es ist fünf Uhr am Silvester-Nachmittag. Beelzebub Irrwitzer - Mitglied des Zauberrats und mit dem Teufel im Bunde - erhält unangemeldeten Besuch. Herr Made kommt im Auftrag des Leibhaftigen höchstpersönlich. Mit unbestechlicher Buchhalterseele erinnert er den Schwarzmagier an dessen Versäumnisse im laufenden Jahr: Irrwitzer hat vertragliche Verpflichtungen. Darunter Tierarten ausrotten, Flüsse vergiften, Bäume vernichten oder auch das Weltklima manipulieren. Doch Irrwitzer ist im Soll geblieben. Nun droht höllische Pfändung.

Punsch aller Pünsche, erfüll' meine Wünsche: Der Wunschpunsch ist mächtig, aber schwer herzustellen.

Michael Ende hat mit diesem Kinderbuch für Große ein wirklich witziges Werk geschaffen. Und das trotz oder gerade wegen der kreativ verpackten Kritik am Machtstreben der Mächtigen und dem Raubbau an der Natur.



Der Wunschpunsch, den die beiden Zauberer brauen, birgt etliche Tücken, die es unbedingt zu beachten gilt. Leider hat er aber auch eine fatale Nebenwirkung: seinen vernichtenden Alkoholgehalt. Und so mündet die Punschwünscherei schließlich in einem besoffenen Durcheinander.