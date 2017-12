Wie traurig und deprimierend es sein muss, die Weihnachtstage im Gefängnis zu verbringen. Noch dazu, wenn das einzige Verbrechen, das man begangen hat, der Mut zur Wahrheit ist.

Rosa Luxemburg schreibt aus dem Gefängnis

Rosa Luxemburg erinnert sich an fröhlichere Weihnachten Bildrechte: dpa Als Rosa Luxemburg im Dezember 1917 aus einer Breslauer Gefängniszelle an ihre Freundin Sophie Liebknecht schreibt, ist ihr Ton jedoch gefasst und gelassen. Gleich zu Beginn erwähnt die Sozialdemokratin und Revolutionsführerin ihren Freund und Kampfgefährten Karl Liebknecht: "Jetzt ist es ein Jahr, dass Karl in Luckau sitzt. Ich habe in diesem Monat oft daran gedacht. Genau vor einem Jahr waren Sie bei mir in Wronke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert. Heuer habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen mit fehlenden Ästen. Kein Vergleich mit dem Vorjährigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer."



Schon 1914 hatte Rosa Luxemburg selbst sehr unangenehme Weihnachtspost bekommen. Einen Strafantrittsbefehl wegen "Aufreizung öffentlichen Ungehorsams". Es ist der Beginn einer wahren Odyssee durch deutsche und polnische Gefängnisse.

Kurt Tucholsky schreibt an seine Liebe

Gelesen werden die Weihnachtsbotschaften von Devid Striesow (Foto), Claudia Michelsen und Christian Baumann Bildrechte: MDR/Olaf Parusel Auch das erfährt man auf dem Hörbuch "In meinem Weihnachtsstrumpf dein Herz". Denn während die Schauspieler Claudia Michelsen und Devid Striesow die literarischen Texte mit viel Einfühlungsvermögen lesen, ergänzt der Sprecher Christian Baumann die Briefe mit interessanten Hintergrundinformationen.



So lässt er uns unter anderem auch wissen, wer Mary Gerold ist, an die Kurt Tucholsky im Dezember 1922 einen Weihnachtsbrief schreibt. Wobei die reizenden Worte des Schriftstellers und Journalisten keinen Zweifel darüber lassen, wie er zu seiner Freundin steht, die zwei Jahre später auch seine Frau werden sollte: " Ich sehe nur durch Lichtgeflimmer ein seidenweiches blondes Haar, und auf mich sieht im Kerzenschimmer, ein unvergesslich‘ Augenpaar."

Thomas Mann, Remarque, Cocteau …

Jean Cocteau Bildrechte: IMAGO Es ist eine illustre Gesellschaft, die auf diesem Hörbuch versammelt ist. Thomas Mann schreibt da an seine Tochter Erika. Erich Maria Remarque schreibt an Marlene Dietrich, Zelda Fitzgerald an ihren Mann Scott, um nur drei von insgesamt sechzehn Briefeschreibern zu nennen, die hier zu Wort kommen. Der Titel des Hörbuches stammt übrigens von Jean Cocteau, der an seinen Lebensgefährten Jean Marais schreibt:

In meinen Weihnachtsstrumpf finden sich dein Herz, dein Körper, deine Seele. Jean Cocteau an Jean Marais

Es ist wirklich schön anzuhören, wie selbst große Künstler - und Dichterherzen in der Weihnachtszeit ganz weich werden, wie sie fast kindlich auf die festlichen Tage schauen. So schreibt die Malerin Paula Modersohn-Becker im Jahr 1900 an ihren guten Freund, den Dichter Rainer Maria Rilke:

Lieber Freund, mir ist die ganze Zeit so nach Weihnachten zumute, und mir ist so, als müsste ich zu Ihnen kommen und Ihnen das sagen. Paula Modersohn-Becker an Rainer Maria Rilke

Das Hörbuch "In meinem Weihnachtsstrumpf dein Herz" ist eine schöne Einstimmung auf die kommenden Feiertage. Am besten man lässt man sich die Briefe wohl bei Glühwein und Lebkuchen vorlesen.