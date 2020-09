Michael und Eduard sind beide wiederherstellende Chirurgen. Der eine aber als Schönheitschirurg für die Wohlstandsmedizin, der andere als Entwicklungshelfer in Afghanistan. Dazwischen Charlotte, Ex-Freundin des einen, nun aber die Frau des anderen. Das Kind, das Charlotte sich gewünscht hatte, haben die beiden nicht bekommen. Nun ist das neu gekaufte Haus im Westend zu leer, der Garten zu groß, der nahe See zu still.

Charlotte, gespielt von Anja Schneider, ist zwischen den beiden grundverschiedenen Männern, zwischen Ehemann und Ex, hin- und hergerissen. Ihr Kampf um Selbstbestimmung müsste einen radikalen Neubeginn einschließen. Kann sie ihn durchsetzen? So komfortabel sich ihr Leben gestaltet, so unerfüllt ist es geblieben. Auch ihre Karriere als Sängerin stagniert, das ausstehende Comeback als Solistin in Haydns "Schöpfung" soll den beruflichen Neustart bringen.