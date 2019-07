MDR KULTUR: Bei den Rückforderungen der Hohenzollern gehe es um "Kunstwerke von teils nationaler Bedeutung", heißt es. Was wird da zurückgefordert?

Nikolaus Bernau: Das ist schon so Einiges. Es sind vor allem einmal, ganz wichtig, die Nutzungsrechte für Immobilien, die gefordert werden, darunter unter anderem Schloss Cecilienhof. Das ist von dem damaligen Kronprinzen Wilhelm, also dem späteren potentiellen – und dann eben nicht – zum Kaiser gewordenen Wilhelm III. für sich errichtet worden im Schlosspark des Marmorpalais in Potsdam. Man möchte auch gerne ein Wohnrecht haben in Schloss Lindstedt. In einigen anderen Häusern auch Wohnrecht oder Nutzungsrechte.

Restaurierung des Sterbesessels von Friedrich II., König von Preußen im Jahr 2005 Bildrechte: dpa Vor allem aber geht es darum, dass erhebliche Teile der Kulturgüter aus dem vormaligen Kunstbesitz der Hohenzollern rückübertragen werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel so etwas wie Uniformen von Friedrich dem Großen oder sein Sterbesessel. Es sind mindestens 266 Gemälde bis jetzt auf dieser sehr langen Liste drauf, teilweise darunter erstklassige Werke des französischen und deutschen 18. Jahrhunderts, also Rokokogemälde. Preziosen wie Schnupftabakdosen, die mit kostbaren Diamanten besetzt wurden, solche Angelegenheiten.



Also historische Objekte, die für die Erinnerungskultur Deutschlands und Preußens oder derjenigen, die sich an Preußen erinnern wollen, sehr, sehr wichtig sind. Und eben auch erstklassige Kunstwerke, die, wenn man sie auf den Markt bringen würde, viele, viele Millionen bringen würden.

Warum kommt diese Forderung eigentlich jetzt? Der Erste Weltkrieg ist gerade hundert Jahre vorbei, Mitte der 20er-Jahre wurde um die Eigentumsrechte des deutschen Adels gestritten und verhandelt und entschieden. Die Wende ist 30 Jahre her, danach gab es eine Eigentumsklärung. Warum also jetzt?

Es kam schon, ich sag mal so 90 unmittelbar auf. Die Hohenzollern haben versucht, an verschiedenen Stellen Rückgaben zu erreichen, vor allem die Rücknahme der Enteignung 1945 durch die sowjetische Besatzungsmacht. Das ist ihnen vollständig misslungen. Bis hin dazu, dass kürzlich der Prozess um die Rückgabe von Schloss Rheinfels durch das Land Rheinland Pfalz vom Landgericht einfach abgelehnt wurde und sie gesagt haben, es gibt keinerlei Gründe, dass dieses Schloss an die Familie Hohenzollern zurückgegeben wird. Auch Burg Rheinfels wollten die Hohenzollern jüngst zurückerhalten – das Gericht lehnte die Forderung ab Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Also, da gab es verschiedene Wellen. Das hing unter anderem auch mit dem Einigungsvertrag zusammen. Der hat nämlich für alle Objekte, die sich in öffentlichen Sammlungen befinden und auf die Rückgabeansprüche erhoben werden konnten, quasi eine Lagerzeit von 20 Jahren vorgesehen. Diese Lagerzeit war dann eben vor vier, fünf Jahren, wenn man so will, zu Ende. Und seit etwa 2014 laufen wohl auch diese Verhandlungen mit dem Bund, mit dem Deutschen Historischen Museum, der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten und vor allem auch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, um den Umgang mit diesen Objekten, die vor allem aus dem sogenannten Hohenzollernmuseum stammen.